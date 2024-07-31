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Başkan Gençay: "Daha güzel bir Didim inşa edeceğiz"

Kaymakam Kahraman, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) -Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl yapım çalışmalarına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Yeni Hükümet Konağı binasını, restorasyonu yapılan Kara Mustafa Paşa Camii ve boya ve çatı onarımı gerçekleşen Pazaryeri İlkokulunda Pazaryeri Kaymaamı Ahmed Tayyib Kahraman incelemelerde bulundu.

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