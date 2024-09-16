Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerince Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde gerçekleştirilen kanalizasyon hattı çalışmaları tamamlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyü'ndeki altyapı çalışması tamamlandı.

Kınık Köyü'nde Bursa Valiliği İl Özel İdaresi'nce bu yıl içerisinde hem içme suyu hattı, hem de kanalizasyon hattı yapılarak altyapı ihtiyaçları karşılandı.

Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gerek eski altyapıdan kaynaklı arızaları en aza indirmek gerekse daha sağlıklı altyapı için köylerimizdeki çalışmalarımız devam edeceği kaydedildi.