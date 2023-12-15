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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren belediye ekipleri kış ayında yağışlar başlamadan sokaklardaki deforme olan alt yapı ve parke taşlarını yeniliyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi Fen İşlerine bağlı ekipler, altyapısı tamamlanan sokaklarda parke taşı döşeme işlemi gerçekleştirirken, diğer sokaklarda tespit edilen eksiklileri gideriyor.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, yapılan işlemlerin ilçedeki vatandaşların kış aylarında zarar görüp etkilenmemeleri için yakından takip ediyor.

Başkan Tekin konuyla ilgili “Yollarımızı yeni kilitli parke taşı yapıyoruz. Sokak aralarındaki Tamiratlar devam ediyor. Bütün sokaklarımızdaki tamiratları tespit ettik. Durmak yok hizmete devam” ifadesinde bulundu.