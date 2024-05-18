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Araç sürücüsü Y. P. Durumu 112 Acil Servisi Ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine Pazaryeri İlçesinden ve İnegöl’den jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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