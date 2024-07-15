Bilecik’in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla ilçedeki şehit ailelerini ziyaret etti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 15 Temmuz gecesi FETÖ mensubu askerler tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında Ankara’da bulunan Gölbaşı Özel Harekât Merkezine iki ayrı bombalı saldırı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu’nun ailesini ziyaret eden Kaymakam Kahraman ve Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinde bulunan şehit ailelerini unutmadılar.

Şehit aileleri ile yakından ilgilenen Kaymakam Kahraman ve Başkan Tekin, aileler ile sohbet ederek durumları hakkında bilgiler aldı. Şehit ailelerinin her zaman yanında olacaklarını belirttiler.

Kaymakam Kahraman, “Şehit yakınlarımız, kahraman şehitlerimizin bizlere emanetidir. Minnet borçlu olduğumuz Emanetlerine de sahip çıkmak bizim birinci vazifemizdir. Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin, tüm yakınlarınada sabırlar versin.” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman ve Başkan Tekin’e şehit aileleri ziyareti kapsamında İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, ilçe Müftüsü Dr. Şefik Gedik eşlik etti.