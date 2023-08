Pazaryeri’nde ilçe halkı açık hava sinema gösterisine yoğun ilgi gösterdiSedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Pazaryeri Belediyesi, yaz aylarında vatandaşların aileleri ile birlikte güzel vakit geçirebilmeleri için açık hava sinema geceleri düzenliyor.

Öğretmen evi bahçesine kurulan dev sinema platformu ile 4 gün boyunca ilçe halkı aileleriyle birbirinden güzel Yeşilçam filmleri ve vizyona giren güncel filmlerden oluşan açık hava sinema gecelerinde buluşurken Pazaryeri Belediyesi personeli film izlemek için gelen vatandaşlara patlamış mısır ve çay ikramında bulundu.

2022 yılı yapımı "Buğday Tanesi" sinema filminin gösterildiği gecede, henüz bir bebekken buğday tarlasında çıkan yangın sonucu vücudunun büyük bir bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden Serkan'ın hayata tutunma mücadelesini ve kendi gibi olan milyonlara umut olma hikayesini anlatıldı.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Av. Serkan Bayram’da kendi hayatının beyaz perdeye aktarıldığı "Buğday Tanesi" filmini izlemek için Pazaryeri ilçesine geldi.

Pazaryeri’ne katıldığı açık hava sinema gecesinde konuşma yapan Milletvekili Bayram, “Buğday Tanesi filmi benim 48 yıllık hayatımı anlatan, yaşadıklarımın da yüzde birini beyaz perdeye yansıtan bir filmdir. On milyon engellimiz ailesiyle beraber yaklaşık kırk milyon insanımız için umut, aileleri için umuda yolculuk, engelli olmayan insanlar için empati ve şükrü anlatan bir filmdir. Tüm sinema ve siyaset tarihinde bir ilktir. Şu anda da Netflix ve dijital medyada yayınlanıyor. Türk Hava Yolları ve Yüksek Hızlı Trende yayınlanıyor. Bayramdan önce İngiltere parlamentosundaydık, ondan önce Frankfurt film festivali'nde ödül aldık. İnşallah yakında Avrupa Konseyi Birleşmiş Milletler Washington, New York, Los Angeles film festivaline davet edildim ödül alacağız ve en güzel ödülleri Türkiye’ye aziz milletimize sizlere kazandıracağız. Elde edilen gelirle de İstanbul’da projesine başladık engelsiz bir yaşam merkezi yapıp orada milletimize İstanbul’umuza armağan edeceğiz İnşallah Buğday Taneleri çoğalacak ülkemizin her ilinde ilçesinde yeşerecek ve ülkesine milletine hizmet edecek. Amacımızda budur kimse engelinden dolayı geri kalmasın. Bizler Üniversiteyi bitirdik İstanbul Hukuk’u hakim yapmadılar yasal engel vardı vekil olduk değiştirdik şimdi engelli kardeşlerimiz hakim savcı oldular. Bu sessiz devrimi gerçekleştiren sayın cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise, öğretmen evi bahçesinde düzenlenen açık hava sinema gecesiyle ilçede Kültür ve sanat etkinlikleri ile sosyal yaşamı daha da canlandırmayı hedeflediklerini ifade ederek vatandaşları öğretmenevi bahçesinde Türk sinemasının klasikleşmiş, beğeni kazanmış filmlerini izlemeye davet etti.