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Bilecik’in Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesine TEİAŞ tarafından kurulan 154 KV trafo merkezi Pazaryeri ilçesinde ve köylerindeki elektrik kesintilerini az seviyeye indirdi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecikli eski dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından projesi onaylanıp Pazaryeri ilçesine 20 milyon liralık yatırımla kazandırılan trafo merkezinde incelemelerde bulunan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin kurumun mesul teknikeri Özcan Özkar’dan bilgiler aldı.

Enerji konusunda Pazaryeri ilçesinde son üç yıldır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve OEDAŞ tarafından yapılan yatırımlarının 60 milyon lirayı bulduğunu söyleyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Pazaryeri Organize Sanayi Bölgesine kurulan trafo merkezi sayesinde ilçedeki elektrik kesintilerinin en aza indiğini belirtip, OSB deki fabrikalarında elektrik ihtiyacını büyük bir ölçüde karşıladığını vurgulayıp, ilçe cadde ve sokaklarında OEDAŞ tarafından yer altına alınan elektrik telleri sayesinde ilçedeki elektrik arızalarının önüne geçildiğini ifade etti.

Başkan Tekin Pazaryeri ilçesine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dr. Alparslan Bayraktar ve eski dönem bakanı Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’e AK Parti Bilecik İl Başkanına teşekkür etti.