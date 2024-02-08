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Yoğun kalabalığın olduğu cenaze törenine Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, belediye başkan adayları Gökhan Değirmen, Nuri Kara, Ali Şahinoğlu, Erkan Karakaş, Jandarma personeli, Polis ekipleri, Belediye Meclis üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yaşlılar evi önünde birlikte kaldığı arkadaşlarından helallik alınan Bayram Ali Özmek’in cenazesi Yenimahalle Merkez Camii'nde İlçe Müftüsü Dr. Şefik Gedik tarafından kılınan cenaze namazı sonrası ilçe kabristanlığına defnedildi.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde herkes tarafından sevilen Belediye Yaşlılar Evi sakinlerinden 85 yaşındaki Bayram Ali Özmek hayatını kaybetti. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 20 yıldır yaşlılar evinde kalan ve ilçede düğün, cenaze ve etkinliklere katılmasıyla tanınan Bayram Ali Özmek kaldığı Yaşlılar Evi'nde hayatını kaybetti.

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