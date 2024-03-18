Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Hükümet Konağı önündeki çelenk sunumu ile başlayan programda İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda ilçe şehitliğine kadar saygı yürüyüşü yapıldı.

İlçe Şehitliğinde dualar edilip karanfiller bırakılırken, Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezinde devam eden 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü programında öğrencilerin gösterisi ve ilçede yapılan çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye verilmesi ile son buldu.

Pazaryeri Kültür Merkezinde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü programına Kaymakam Ahmed Tayyip Kahraman ve Belediye Başkanı Zekiye Tekin’in yanı sıra ilçe Jandarma Komutanı Recep Kuş, İlçe Emniyet Amiri Emrah Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, ilçe protokolü, siyasi partilerin temsilcileri gazi ve şehit yakınları ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.