Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde 72 yaşındaki emekli öğretmen V.S., evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı; hastanede tedavisi sürüyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Doğanlar Mahallesi 902 Sokak’ta korkunç bir olay yaşandı.
72 yaşındaki emekli öğretmen V.S., evinin balkonunda dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, V.S.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Ağır yaralı halde bulunan emekli öğretmen, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.