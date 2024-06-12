Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşan kurban bayramı öncesi ilçe mezarlığı belediye ekiplerince temizlendi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) – Pazaryeri Belediyesi ekipleri Kurban bayramı öncesi ilçe mezarlığında yabani otları kesip ilaçlama ve mezarlık genelinde temizlik çalışması yaptı.

“KURBAN ATIKLARI İÇİN KUYULAR HAZIR”

Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Kurban Bayramında vatandaşların kabristan ziyaretleri için mezarlık temizliğinin yapıldığını belirtirken, ilçe genelinde de ekiplerin her köşe bucak’ı temizleyip vatandaşlarımızın ferah bir ortamda bayramlarının geçireceği temiz bir ilçe haline geldiğini ifade etti.

Başkan Tekin, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımızın kabristan ziyaretleri için ilçe mezarlığımızda ekiplerimizce temizlik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerimizce ilçe mezarlığımızda yabani otlar biçilerek ilaçlama ve genel temizlik işleri rutin olarak yapılmaktadır. İlçemizde belirli yerlere kurban atıklarını atmaları için kuyular hazırladık. Şimdiden bütün hemşehrilerimize iyi bayramlar diliyorum." ifadesinde bulundu.