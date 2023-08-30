Milliyetçi Hareket Partisi Pazaryeri İlçe Başkanı seçilen Mustafa Tekelioğlu mazbatasını aldı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - MHP Pazaryeri ilçe teşkilatının 14. Olağan kongresinde ilçe Başkanı seçilen Mustafa Tekelioğlu mazbatasını İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Pulat ve ilçe Yönetimi ile birlikte Bozüyük Adalet Sarayında bulunan Pazaryeri İlçe Seçim Kurulu'ndan alarak resmen İlçe Başkanı oldu.

Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevine getirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekelioğlu, “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin talimatları, Saygıdeğer İl Başkanımız Fatih Yaşar’ın tensipleri, partimizin değerli üyeleri ve yönetiminin destekleri işe seçilmiş olduğum ilçe başkanlığı görevine mazbatamı alarak başladım. Hep birlikte pazaryeri için yeni bir süreci Allah’ın izni ile başlatıyoruz. Her zaman yanımda olan belediye başkanımız Sayın Zekiye Tekin hanımefendiye ve ilçemizin güzide basınına şükranlarımı sunarım. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Ne mutlu Türküm diyene!” diye konuştu.