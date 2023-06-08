Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Prof. Dr Dr Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu yolu ve KYK yoluna sıcak asfalt serildi.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Belediyesi ve Bilecik İl Özel İdaresi ile düzenlenen protokol çerçevesinde Prof. Dr Nabi Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu ve KYK yolları sıcak asfalt kaplandı.

Dr. Nabi Avcı Anadolu Meslek Lisesi yolu yapılması için öğrencilere ve okul yönetimine sıcak asfalt yapma sözünü verdiklerini anımsatan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Okullarımızın bulunduğu alanda ve KYK’nın bulunduğu alanda sıcak asfalt döküm işi için Bilecik il özel idaresi ile protokol ile başlattığımız çalışma mezarlık yanından KYK ya giden yolda devam edecek. Hizmetlerimizde desteklerinden dolayı Sayın Valimiz Dr. Kemal Kızılkaya ve personeline ilçemiz adına teşekkür ediyoruz. İlçemizde yol sorunu bırakmamak üzere hızla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan asfalt çalışması tamamlanan alanlarda inceleme yapan Pazaryeri Kaymakamı Ferhat Altay, okul yollarının yapımını gerçekleştiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e yapım esnasında desteklerini esirgemeyen Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’ya teşekkür etti.