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Pazaryeri ilçesinde bunaltıcı sıcaklarda özellikle gençler ve çocuklar havuza yoğun ilgi gösterirken, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin yüzme havuzunun Pazartesi, Çarşamba, Cuma günleri kadınlara, Erkeklere ise Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri sabah 10:00 ile 18:00 saatleri arası hizmet vereceğini belirtti.

Kütahya'da Gözüm Sultan Tekke ve Türbesi ziyarete açılıyor

Kütahya'da Gözüm Sultan Tekke ve Türbesi ziyarete açılıyor

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