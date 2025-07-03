Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Köyü yakınlarında, Büyükelmalı Köyü yolundaki bir tarlada arazi sulama anlaşmazlığı trajediyle sonuçlandı. Siahlı kavgada bir kişi hayatını kaybedeken, kaçak zanlı için 'yakalama alarmı' verildi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - İddiaya göre, Ogün A. ile Gazi U. arasında sulama motoru nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlı kavgaya dönüştü.

Gazi U.’nun silahla ateş açması sonucu Ogün A., tarlada kanlar içinde yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Gazi U.’nun olay yerinden kaçtığı bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Köy ve çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, kaçak zanlı için “yakalama alarmı” verildi.

Soruşturma devam ediyor.