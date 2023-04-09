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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkarak köy kavşağında yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Kavşağında meydana geldi.

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