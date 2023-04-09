Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde kontrolden çıkarak köy kavşağında yön tabelasına çarparak durabilen otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA)- Alınan bilgiye göre kaza Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Günyurdu Kavşağında meydana geldi.
Bursa istikametinden Pazaryeri ilçe merkezine seyir halindeki 06 DS 675 plakakalı otomobilin sürücüsü kavşakta direksiyon hakimetini kaybederek kavşakta bulunan yön tabelasına çarparak durabildi.
Otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken otomobilde maddi hasar oluştu.