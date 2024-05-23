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Bozüyük, Pazaryeri Karayolunda yaşanan trafik kazası ile ilgili Jandarma Ekipleri tahkikata başladı.

Yaşanan kazada araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki A. G yaralanırken, kazanın yaşandığı bölgeye Jandarma ve 112 Acil Servis Ekipleri sevk edildi. Yaralı A. G. 112 Acil Servis Ekipleriyle Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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