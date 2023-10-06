Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ilçedeki Bahattin Şeker Caddesi ve Bursa Caddelerinde Karayolları ekiplerince 3,5 kilometrelik sıcak asfalt serimi işleminin tamamlandığını belirterek yapılan çalışmanın 20 milyon lira olduğunu söyledi.Pazaryeri Gündem / BiLECİK (İGFA) - Pazaryeri'nin girişinden çıkışına kadar çiçek gibi yapacağız ifadesinde bulunan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geçen ay Karayolları ekiplerince belirtilen caddelerde trafik akışını etkilemeden ekiplerin sadece gece mesai yaptığını belirterek, trimer aracı ile asfalt kazıma işlemi gerçekleştirdiğini ve kazıma işlemi bittikten sonra sıcak asfalt serildiğini kaydetti.

Tamamlanan caddelerde ekiplerce trafik şerit ve işaretleri yenilenirken Başkan Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçe merkez asfaltında 3,5 km sıcak asfalt çalışmamız tamamlandığını kaydetti.

Başkan Tekin, paylaşımında, "20 milyon liraya yakın bir yatırım olan asfalt çalışmamız hemşehrimiz Milletvekilimiz sayın Halil Eldemir ve İl Başkanımız Serkan Yıldırım'ın destekleriyle yapılmıştır. Kendilerine ilçe halkımız adına şükranlarımızı sunuyoruz. İlçemizi girişinden çıkışına çiçek gibi yapacağız demiştik. Yolumuzun yapılmasında destek olan emeği geçen Karayolları 14. Bölge müdürümüz Umut Akyazı ve personeline, gayretle çalışan ve güzel bir iş çıkaran müteahhit firma danışman yönetim kurulu ve ekiplerine, gayretle 24 saat dinlenmeden çalışan Belediye Personeline teşekkür ediyoruz. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.