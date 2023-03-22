Pazaryeri Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde ilçe merkezi ve mahallelerde bulunan camileri de kapsayacak olan temizlik çalışmasını ilk teravih namazı öncesi bitirildi.

Ekipler ilçede camilerin iç ve dış mekan temizliklerini tamamlayarak Ramazan ayına hazır hale getirdi. Çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten ekipler, ibadethanelerin iç kısımlarında yer alan; mihrap, minber, kürsü, avizeler, halılar ve dış kısımlardaki şadırvan, ayakkabılık ve tuvaletlerde detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, camilerde ve mescitlerde kapsamlı temizlik çalışmasını her zaman yaptıklarını belirterek, sağlıklı ve huzurlu bir ibadet imkanı sağlamak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini söyledi.