Bilecik 1. Amatör Küme B Grubu'nda mücadele eden Pazaryeri Spor, bu haftada 3 puan alarak yenilmezlik serisini sürdürerek, 10. hafta sonunda liderliğini korudu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryerispor yenilmezlik serisini bu haftada sürdürüp liderliğini korudu

Kendi sahasında Osmaneli Gençlerbirliği ağırlayan Pazaryeri Spor Samet Arslan ve Ferit Altınten in attığı goller karşılaşmayı 2-1 galibiyetle bitirdi.

10 haftadır aldığı 8 galibiyet ve 2 beraberlik ile puanını 26'ya çıkaran Pazaryeri Spor bu haftada liderliğini sürdürdü.

Grubun diğer maçları ise, Vezirhan Spor 0 - Bozüyük İçköy Spor 3, Akpınar Spor 5 – Gülümbe Spor 2, Mapsan Osmaneli Spor 0 – Bilecik Gençler Birliği 1 olarak sonuçlandı.