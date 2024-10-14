Bilecik 1. Amatör B Grubu grubunda mücadele eden Pazaryerispor 2024 – 2025 sezonu açılış programı düzenledi.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryerispor'un sezon açılışı programı öncesi Pazaryeri Belediye Başkanı, aynı zamanda Pazaryeri Spor Kulübü Başkanı Zekiye Tekin, kulüp yönetimi ve futbolcuları ile birlikte geçtiğimiz haftalarda hayatını kaybeden stadyum saha komiserliği yapan Pazaryeri Belediyesi'nden emekli Mustafa Nemni’yi mezarı başında andı.

2024 – 2025 sezonu açılış programında Küre Sporla dostluk maçı oynarken, Pazaryerisporlu futbolcular sahaya Mustafa Nemni’yi anmak için, “Kalbimizdesin, Mekanın Cennet Olsun” pankartıyla çıktı.

Programda Pazaryerispor’da önceden forma giymiş, futbola emek ve gönül vermiş eski sporculardan oluşan veteran maçında birçok isim tekrardan kendi ismini taşıyan formalarla futbol oynama imkanı buldu. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, ve İlçe Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman da programa katılırken veteran maçında futbol oynadılar.