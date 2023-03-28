Ankara'da hayata geçirilen spor kompleksi, yağlı güreş müsabakalarına ve eğitimlerine ev sahipliği yapacak.ANKARA (İGFA) - Spora ve sporculara destek vermeyi sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkente yeni ve modern spor tesisleri kazandırmaya da devam ediyor.

Türkiye’nin Avrupa standartlarında ilk güreş salonu olan Rıza Kayaalp ve Taha Akgül Spor Salonu’nu hizmete açan Büyükşehir Belediyesi, yağlı güreş müsabakaları ile eğitimlerine ev sahipliği yapacak yeni ve modern bir merkezin çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Türk güreş tarihinin önemli isimlerinden başpehlivan Şaban Yılmaz’ın isminin verildiği tesiste, ASKİ Spor öncülüğünde Başkent ve ülke sporuna önemli sporcular yetiştirilecek. Şaban Yılmaz Spor Kompleksi, güreş müsabakalarına ve eğitimlerine ev sahipliği yapacak.

“BU TESİS BİZİ ÇOK İLERİYE GÖTÜRECEK”

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Türk güreşine yeni sporcular kazandırmak için hizmete açacağı Şaban Yılmaz Spor Kompleksi’nin Türkiye’de yağlı güreş adına yapılan en büyük ve en yeni tesis olduğunu belirten ASKİ Spor Kulübü Genel Koordinatörü Abdullah Çakmar, “Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Spor olarak yeni bir tesis yapılmanın gururunu yaşıyoruz. Tesisimizde yeni Şaban Yılmazlar yeni Recep Karalar, Kenan Şimşekler Vedat Erginler Savaş Yıldırımlar çıkaracağız. Burada güzel çalışmalar yapıp yeni Adalı Haliller, Koca Yusuflar, Aliçolar çıkaracağız ve Türk güreşine katkılarda bulunacağız. Bizlerden desteğini esirgemeyen Onursal Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz. Bu tesis bizi çok ileriye götürecek. Bugün biz minder güreşinde dünya markası olduk. Bu tesiste de inşallah şampiyon pehlivanlar yetiştirip Kırkpınar’da Türk güreşine damga vuracağız” diye konuştu.

Yeni yapılan tesisle Türk yağlı güreşine yeni efsaneler kazandıracaklarını belirten ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreş Koordinatörü Recep Kılıç ise şunları söyledi:

“ASKİ Spor Kulübü Yağlı Güreş branşında çok sayıda şampiyonluklar yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yeni pehlivanlar kazandırmak için bu tesisi hizmete açtı. Burası Yağlı Güreş için Türkiye’de yapılan ilk tesis. Tesisimizin yapımı yaklaşık 6-7 ay sürdü ve 40 sporcunun kalabileceği dinlenme, soyunma odaları ve duş alanları bulunuyor.”

60 SPORCUYA HİZMET VERECEK

Açılış için gün sayan ve Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yenimahalle Macunköy’de inşa edilen yeni spor tesisinin, 60 sporcuya hizmet vermesi planlanıyor.

Toplamda 750 metrekare kapalı alan ve 2 kattan oluşacak olan spor merkezinde, yağlı güreş sahası, 20 araç kapasiteli otopark ve 40 sporcunun kalabileceği dinlenme odaları, soyunma odaları ve duş alanları bulunacak.