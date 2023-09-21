Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi 24 Eylül Pazar günü 500 pehlivanın kıyasıya mücadele edeceği “Denizli Yağlı Güreşleri” düzenleyecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Belediyesi işbirliği ile muhteşem bir organizasyona imza atacak. Ata sporu yağlı pehlivan güreşleri “bir kez daha Denizli Yağlı Güreşleri” adıyla 24 Eylül 2023 Pazar günü Denizli Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde (Albayrak Meydanı altı) düzenlenecek. Saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek Denizli Yağlı Güreşlerine Türkiye’nin önde gelen pehlivanları katılacak. Bu yıl düzenlenen 662. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde altın kemer kazanan başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil Yeşil, Osman Aynur ve Mustafa Taş gibi altın kemerli başpehlivanlar başta olmak üzere 500 pehlivan şampiyon olabilmek için er meydanına çıkacak. Türk kültürünün en önemli geleneksel sporlarından biri olan yağlı güreş etkinliğine katılım ise ücretsiz olacak.

Başkan Zolan ve Başkan Örki’den davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tüm hemşehrilerini 24 Eylül 2023 Pazar günü Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ücretsiz gerçekleştirilecekleri Denizli Yağlı Güreşlerine davet etti. Türk kültüründe büyük önemi bulunan ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak için ilk kez geçen yıl düzenledikleri organizasyona vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Başkan Osman Zolan, “Ülkemizin en ünlü pehlivanları yine Denizli’mizde kıyasıya mücadele edecek. Gün boyu sürecek etkinliğimizde heyecanlı müsabakalar izleyeceğiz. Ben tüm hemşehrilerimi, güreşseverleri ve çevre illerimizden vatandaşlarımızı başpehlivanların kol bağlayacağı Denizli er meydanına davet ediyorum” dedi.