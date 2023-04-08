Seger’in kanserde erken tanı ve farkındalık amacıyla ürettiği ve satışa sunduğu pembe kornaların geliri 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında yerine ulaştı.BURSA (İGFA) - 42 yıldır Bursa’daki fabrikasında korna üreten ve meme kanseri farkındalığında cinsiyetten bağımsız hareket edilmesi gerektiğine inanan Seger, ‘Erken Tanı, Hayata Sarıl’ sloganı ile erken teşhise dikkat çekmek üzere ürettiği pembe kornalarının gelirini pek çok farkındalık etkinliğiyle kanserde erken tanının önemine dikkat çekilen 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftasında yerine ulaştırdı.

Araçlarına, korna, aydınlatma ve sesli ikaz sistemleri ile ilgili parça satın almak isteyen araç kullanıcıları, Seger’in online satış sayfasını ziyaret ettiklerinde pembe kornalarla karşılaştılar. Kadın, erkek demeden toplumun tüm bireylerinde farkındalık yaratmayı hedefleyen bu proje, siteden satın alınan kornalarla “Bursa Kanserle Savaş” derneğine katkı sağladı.

Yönetim Kurulu Üyesi Oya Baykal Taner ve Genel Müdür Tülin Tezer ile biraraya gelen Bursa Kanserle Savaş Derneği Başkanı Ümit Ecemiş “Pembe Korna” projesinin kendileri için son derece değerli olduğunu belirterek, plaket takdiminde bulundu ve teşekkürlerini iletti.