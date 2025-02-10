İstanbul Çerkezköy Belediyesi Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen ‘Pembe Pırlantalar’ adlı tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.İSTANBUL (İGFA) - Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Şubat ayı kültür sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında 9 Şubat Pazar günü saat 20.00’da, Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Pembe Pırlantalar’ adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Belediye Başkanımız Vahap Akay’ın da izlediği oyuna Çerkezköylü sanatseverler büyük ilgi gösterdi. Billur Yazgan, Cansu Tosun, Ceyhun Fersoy, Lemi Filozof ve Sinan Çalışkanoğlu’nun rol aldığı ‘Pembe Pırlantalar’ seyircisinden büyük beğeni topladı.

POLİSİYE TADINDA BİR KOMEDİ

Michael Pertwee’nin yazdığı ve Gencay Gürün’ün çevirmenliğini yaptığı oyun iki perde olarak sahnelendi. Oyunda biri kendi halinde yaşayan ve kadınlarla ilişkilerinde oldukça acemi, diğeri ise çapkın, yaşamayı ve parayı seven iki kuyumcu ortağın bir gecede gelişen ilişkileri anlatıldı. Çapkın ortağın, arkadaşının evini, arabasını ve hatta ismini de kullanarak yaşadığı kahkaha dolu macera, polisiye tadında bir komedi ile sunuldu.

İzleyicilerin ayakta alkışladığı oyun sonunda Belediye Meclis Üyemiz Cevdet Aykaç tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.