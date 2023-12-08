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Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi'nde sahnelenen Pembe Pırlantalar Tiyatro Oyunu, izleyicilerden tam not aldı. Oyunun tüm performansları kapalı gişe oynarken, önümüzdeki günlerdeki oyun biletleri de şimdiden tükendi.BALIKESİR (İGFA) - Epizot Görsel Sanatlar tarafından hazırlanan oyun, geçtiğimiz Kasım ayında trajik bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden genç yetenek Tolga Güleryüz'ün anısına özel olarak sahneleniyor. Aynı kazada yaralanan ve oyunun yapımcılarından biri olan Ceyhun Fersoy, oyunda bir karakteri canlandırıyor.

SEZONUN FLAŞ OYUNU

Oyunda, Michael Pertwee'nin kaleminden çıkma, Gencay Gürün'ün çevirisiyle Türk seyircisiyle buluşan hikaye, bir çapkın ortağın, arkadaşının evini, arabasını ve hatta ismini de kullanarak yaşadığı kahkaha dolu macerayı konu alıyor.

Oyunun yönetmenliğini Serkan Üstüner, genel koordinatörlüğünü Begüm Öner üstleniyor. Cihan Aşar'ın dekor tasarımı, Buket Çelik'in styling çalışmaları, Özgür Ayaz'ın sahne amirliği ve Sena Kaya'nın yönetmen asistanlığı gibi önemli isimler, oyunun sahne arkasındaki başarıyı taçlandırıyor.

Pembe Pırlantalar Tiyatro Oyunu, Antalya, Balıkesir ve İstanbul gibi farklı illerde de sahnelenecek.