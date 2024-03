Bursa'nın ilk ve tek kadın gazetesi Pembe Pusula 14. yılını kutluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'da faaliyet gösteren ve şehrin ilk ve tek kadın gazetesi olma özelliğini taşıyan Pembe Pusula yayın yaşamının 14. yılını kutluyor.

Pembe Pusula Genel Yayın Yönetmeni Neslihan Çelik Alkoçlar gazetenin 14. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Pembe Pusula’nın kadının varoluş mücadelesinin bir parçası olmayı hedeflediğini aynı zamanda kadına yönelik toplumsal ön yargıların da yıkılmasına öncülük ettiğini vurgulayarak; “14 yıl boyunca, Türkiye her alanda değişim ve gelişimlere ayak uydurup muasır medeniyetler seviyesine doğru emin adımlarla ilerlerken bu yolculukta en önemli rolün kadınlara ait olduğunun bilincinde olduk.” dedi.

“KADIN VARSA BİZ VARIZ, TOPLUM VAR”

Kadınların geride bırakılan 10 yıl boyunca başarı basamaklarını birer birer çıktığını, Pembe Pusula’nın her sayfasında, kadınların ülkenin ve dünyanın geleceğine ışık tutan başarı öykülerinin büyük bir gururla örüldüğünü söyleyen Alkoçlar şöyle konuştu:

“Bursa’nın İlk ve Tek Kadın Gazetesi Pembe Pusula olarak 14.yılımızı kutluyor olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz. 14 yıl boyunca, kadınları siyasette, ekonomiden, sanattan, spordan, bilimden ve toplumsal hayattan dışlamaya, kadına daima ikinci sınıf roller biçmek isteyen kitlesel ön yargıya karşı yine kadınlarla omuz omuza mücadele verdik. Kadınların toplumsal hayatın her alanında elde ettiği başarılarla övünürken, basmakalıp yargıların mahkum ettiği, yaşamdan kopardığı kadınlarımızın acı hikayelerini de sayfalarımıza taşıyarak sessizliğin kadınlara hak olarak görüldüğü bir dünyada onların sesi olduk, nefesi olduk. Yıl 2024 olmasına rağmen milyonlarca kadın şiddetin mağduru olmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde Gazze’de kadınlar, İsrail vahşetinin kurbanı olurken toplumsal rolleri kendi aralarında paylaşmayı hak gören zihniyet başını kuma gömüyor. Kız çocukları erken yaşta evlendirilirken, milyonlarca kızımız eğitim hayatının dışına itiliyor. Kadına yönelik eşitsizliğin katlanarak devam ettiği bir dünyada Bursa’nın İlk ve Tek Kadın Gazetesi olarak sorumluluktan kaçamazdık, kaçmadık da. Çünkü kadın varsa biz varız, kadın varsa toplum var..Kadının nezaketine, düşüncelerine, şefkatine bu dünyanın ihtiyacı var.”

“KADINLARIMIZ KENDİ BAŞARI HİKÂYELERİNİ YAZIYORLAR”

Kadınların siyasal ve ekonomik hayatta yaşadıkları sıkıntıları ve ayrımcılığı gündeme taşımayı Pembe Pusula’nın kadınlara karşı sorumluluğunun bir parçası olarak kabul ettiklerinin altını çizen Neslihan Çelik Alkoçlar, kalkınma hedeflerini gerçekleştirmiş toplumların ortak özelliğinin iş hayatında ve siyasette kadının güçlü bir şekilde temsil edilmesi olduğuna işaret ederek;

“Kadınların iş gücüne katılım oranı erkeklerin yarısından bile az. Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor, ücret eşitsizliği devam ediyor. Buna rağmen ekonomide kadının önemi ve kattığı değer her geçen gün artıyor. Her alanda yeniliğe ve gelişime katkıda bulunan kadınlar, iş dünyasında da fark yaratarak yaşamın her alanında iz bırakıyorlar. İş dünyasının rol model kadınları sağladıkları başarılarla topluma örnek oluyorlar. Başarılı iş kadınları girişimleri ve yöneticilik becerileriyle ekonomiye de önemli ölçüde katma değer sağlıyorlar. Siyasette ise, yaklaşan yerel seçimler özelinde bir değerlendirmede bulunacak olursak özellikle Büyükşehir’le kadın aday sayısının hayli düşük olduğunu söyleyebiliriz. İl ve ilçe belediyelerinde de kadınlar erkek adayların çok fazla gerisinde bırakılmış bir durumda. Kuşkusuz önceki yıllara oranla politikadaki kadın temsili artma eğilimde. Kadınlarımızın sesi daha gür çıkıyor. Daha cesurlar. Kendi başarı hikayelerini kendileri yazıyorlar” diye konuştu.

“GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE”

Ulusal basında kadınların temsil oranın sadece 10 seviyelerini aşamadığına olduğuna işaret eden Alkoçlar; “Bursamızın İlk ve Tek Kadın Gazetesi Pembe Pusula olarak kadınlarımıza, çocuklarımıza, ülkemizin ve dünyamızın geleceğine yönelik taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bizler, kadınların her alanda özgür düşünen, eşit temsil yetkisine sahip, öncü ve lider bir konuma gelmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Amacımız daha güçlü kadın, daha güçlü Türkiye” şeklinde konuşarak sözlerini noktaladı.