Manisa Şehir Tiyatrosu yeni döneminin ikinci prömiyer gösterimi 'Biraz Daha Çikolata' oyunu büyük bir heyecanla sahnelendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kubilay Penbeklioğlu, oyuncu olarak ilk kez Manisalıların karşısına çıktı.

Oyun uzun süre alkış aldı. Heyecanlı bir konuşma yapan Penbeklioğlu, ''Bu daha fragman. Daha göreceğiniz çok şey var. Her şey Manisa için'' dedi.

Manisalıların hiç bir oyunda boş koltuk bırakmadığı Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyartosu'nda önemli bir gece daha yaşandı. Yeni dönemin ikinci prömiyeri 'Biraz Daha Çikolata' oyununda Kubilay Penbeklioğlu, Emel Adıyaman'la birlikte sahneye çıktı. Oyunun yönetmeni Name Sofu, ''Bu izlediğimiz oyun bir kadın hikayesi, Maya'nın hikayesi. Biz kadınlar elimizi attığımız her işte, ayağımızı attığımız her toprakta, bulunduğumuz her ortamda daha başarılı olacağız'' dedi. Gecede, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Büyükşehir Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar da Manisalılarla birlikte yerini aldı.

Oyunun sonunda ekibiyle birlikte Manisalıları selamlayan Kubilay Penbekliolu, ''Çok teşekkür ederiz gerçekten bizi yalnız bırakmadığınız için. Bu bir kadın oyunu ve bir kadın yönetmenin yönetmesi gerekiyordu. Mustafa Arıkoğlu'na çok teşekkür ederiz. Bence Türk tiyatrosunun çok önemli bir yazarı olacak. Onun oyununu burada sahnelemekten büyük onur duyduk. Değerli Büyükşehir Genel Sekter Yardımcım Ulaş Aydın, çok teşekkür ederiz. Sizin desteğiniz olmasa biz bu kadarını yapamazdık. Bu daha fragman. Daha göreceğiniz çok şey var. Her şey Manisa için'' dedi.