Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

CHP Keşan: Belirlenen ayçiçeği ile ilgili ön alım fiyatı insafsızlıktır

CHP Keşan: Belirlenen ayçiçeği ile ilgili ön alım fiyatı insafsızlıktır

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı , Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.kent09.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.