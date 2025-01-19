Terörle mücadeleye hız kesmeden sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit ve Barış Pınarı bölgelerinde toplamda 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Kocaeli'de Körfezray Metro projesi hızla ilerliyor Kocaeli'de Körfezray Metro projesi hızla ilerliyor

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Aziz vatanımızı terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1880915863466807775

Kaynak: igf