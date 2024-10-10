Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Acı haber Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın babaocağına ulaştı.ANKARA (İGFA) - Pençe Kilit Operasyon Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Elazığlı Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı, yayımladığı taziye ile duyurdu. Bakan Yaşar Güler, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.