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Pençe-Kilit'te teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olması sonrasında Mehmetçik saldırıya güçlü şekilde karşılık verdi. Dün 6 terörist, bugün de 2 terörist etkisiz hale getirilerek toplam sayıyı 8'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah arkadaşları Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonların etkili şekilde sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Mehmetçiklerin bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdiğine dikkati çekerek, "Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.