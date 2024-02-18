Pençe-Kilit'te teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olması sonrasında Mehmetçik saldırıya güçlü şekilde karşılık verdi. Dün 6 terörist, bugün de 2 terörist etkisiz hale getirilerek toplam sayıyı 8'e yükseldi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah arkadaşları Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonların etkili şekilde sürdüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Mehmetçiklerin bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirdiğine dikkati çekerek, "Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Pençe Kilit'ten acı haber! Pençe Kilit'ten acı haber!

https://twitter.com/tcsavunma/status/1759120124643070179