Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandoların başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kalırken, bölgede çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristler, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile geri kaçmak zorunda kaldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıkalamda, operasyon bölgesinde yapılan arama-taramada ise teröristlerin beraberindeki silah ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristleri etkisiz hâle getirmeye yönelik operasyonlar sürerken ele geçirilen silah ve mühimmat listesini de yayımlayan Bakanlık, operasyonda; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 17 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet AT-4 tanksavar silahı,  4 adet RPG-7 mühimmatı,  30 adet el bombası,  2 adet flasbang,  1 adet hücum yeleği,  2 adet el bombası taşıma çantası,  2 adet termal şemsiye,  1 adet sırt çantası ele geçirildiğini açıkladı.

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