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Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, “Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

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