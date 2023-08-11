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Bakanlığın açıklamasında, "Teröristler hangi deliğe girerlerse girsinler kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" mesajı verildi.

Dünden bu yana bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7’ye yükseldi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha havadan düzenlenen operasyon ile etkisiz hâle getirildi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde hainlerde hesap sormaya devam eden kahraman Mehmetçik, 3 PKK'lı teröristi daha havadan düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, kahraman mehmetçiklerimizi şehit eden hainlerden hesap sormaya devam ediyor.

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