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TSK unsurlarının nin bölgedeki kararlı mücadelesinin terör unsurlarına karşı aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla mağara kullanılamaz hale getirilerek imha edildi.

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde teröristlere ait bir mağara tespit etti. Mağara kullanılamaz hâle getirilerek imha edildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/OKbJ1CHtS7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2025

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada kahraman Mehmetçiklerin, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde sürdürdüğü arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlere ait bir mağara tespit ettiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait bir mağaranın tespit ederek imha edildiğini duyurdu. ANKARA (İGFA) - Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait mağara imha edildi.

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