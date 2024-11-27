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Ele geçirilenler malzemeler şöyle sıralandı:

56 ilde 166 şüpheli daha 'Kuyu'ya düştü!

56 ilde 166 şüpheli daha 'Kuyu'ya düştü!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildiği duyuruldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi. ANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçikler, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor.

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