Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta çok sayıda mühimmat ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca yapılan arama-tarama faaliyetinde, teröristlere ait bir sığınak tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tespit edilen sığınakta; 14 adet RPG-7 roketatar anti-tank mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar anti-personel mühimmatı, 30 adet 12.7 mm mühimmatı, 7 adet basma EYP düzeneği, 7 adet infilaklı fitil ile tuzaklanmış EYP düzeneği, 17 adet sevk fişeği, 16 adet Alpha-fire, 3 adet eriş mayını, 1 adet hilti ucu, 2 adet şemsiye, 2 adet jelikan, çok sayıda pil bloğu ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1812845403580104721