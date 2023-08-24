Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ali Demir şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde taciz ateşi sonucunda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Ali Demir'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yayımlanan taziye mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.