Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in şehit olduğunu açıkladı.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in de şehit olduğunu duyurdu.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedilirken, Bakanlık, yayımladığı taziye mesajında "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" ifadelerini kullandı.