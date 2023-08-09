Milli Savunma Bakanlığı, P. Tğm. Fatih Uğur Altınbaş ile İs. Uzm. Çvş. Kemal Özek'in Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce vurularak şehit oldu.ANKARA (İGFA) - Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile İs. Uzman Çavuş Kemal Özel'im şehit olduğu, 3 kahraman silah arkadaşlarının da yararlandığı ve tedavileri için hastaneye sevk edildiği duyuruldu.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Bakanlık, yayımladığı mesajında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" ifadelerini kullandı.