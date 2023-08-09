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Şans eseri can kaybının olmadığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Kavşak, Polis tarafından trafiğe kapatılırken, itfaiye ekipleri ede vinç yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Araç uçarak bir evin ikinci katındaki yatak odasına girdi. Burada asılı kalan aracı çıkartmak için 911 ekipleri olay yerine sevk edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Decatur kentinde bir araç kavşaktan hızını alamayarak evin ikinci katına uçtu. abdpost.com / ABD (İGFA) - Film sahnelerine aratmayan olay Decatur kentinde yaşandı.

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