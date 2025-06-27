Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nda elde ettiği üçüncülükle bu alanda madalya kazanan ilk Türk sporcu oldu.BURSA (İGFA) - İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen U17 Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, bireysel kategoride önemli bir başarıya imza attı. İlk olarak finale kalmayı başaran Muhammed Emir Kurtulan, iddialı rakipleri arasında üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalya kazandı.

Avrupa Şampiyonası’nda madalya kazanan ilk Türk sporcu olma unvanını da elde eden Kurtulan, aldığı derece sonucunda 17-21 Temmuz 2025 tarihlerinde Güney Afrika’da düzenlenecek U17 Modern Pentatlon Dünya Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Şampiyonada ayrıca Arda Meriç ve Ahmet Görkem Var'ın da yer aldığı Türk Milli Takımı, genel sıralamada ikincilik elde etti.