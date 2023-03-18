Pera Müzesi, Zamane İstanbulları sergisi kapsamında farklı disiplinlerden kent üzerine çalışan isimlerin yer aldığı bir panel serisi düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Sanatçılar Ali Taptık ve Osman Bozkurt ile akademisyen Biray Kolluoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı ilk panelin moderatörlüğünü, araştırmacı Eda Yiğit yapacak. “Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri” başlıklı panel 23 Mart Perşembe günü Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz gerçekleşecek.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, İstanbul’da yaşayan 11 fotoğrafçının kentle kurdukları bağları, sosyolojik, kültürel, politik, çevresel ve ekonomik açılardan ele alan Zamane İstanbulları sergisine eşlik eden bir panel serisine ev sahipliği yapıyor. “Kentsel Yansımalar: Modern Şehirlilik Tahayyülleri” başlıklı ilk panel, 23 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.