Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, sektörün hızla büyüyen sorunlarına ve gelecekteki tehditlere dikkat çekerek tüm sektör oyuncularını bir araya gelmeye çağırdı.İSTANBUL (İGFA) - Organize gıda perakende sektörünün öncü organizasyonu Yerel Zincirler Buluşuyor Konferansı ve Fuarı (YZB) 2023, yoğun bir katılımla 14'üncü kez kapılarını açtı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde bu yıl 14'üncüsü gerçekleşen zirvede sektörün önde gelen yüzlerce temsilcisi ve uzmanı "Birlik - Beraberlik" teması altında bir araya geldi. İki gün sürecek etkinlikte katılımcı ve sponsor firmalar önümüzdeki dönemde market raflarında yer alacak ürünlerini sergilerken, sektörün onlarca duayen ismi, gıda perakendesinin yarınına şekil vermek için YZB'de sahne alacak.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan TPF Başkanı Ömer Düzgün, ülkece zorlu süreçlerle mücadele ettiğimize değinerek, pandemi ve devamında pandeminin ağır ekonomik etkileriyle karşılaşıldığını belirtti. Şubat ayında üst üste meydana gelen 2 deprem ile yüzyılın felaketini yaşadığımızı belirten Düzgün, "Depremler sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailelerine sabır, halen tedavisi devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

Teknoloji ve savunma sanayi kadar, önümüzdeki süreçte yerli üretimi, tarımı, yerel işletmeleri ve sürdürülebilirliği desteklemek zorunda olduğumuzu belirten Ömer Düzgün, atılacak ilk adımın Perakende Yasası'ndaki eksikliklerin giderilmesi olduğuna işaret etti. Türkiye'de 5 ve üzeri mağazaya sahip olan market sayısının 51 binin üzerine ulaştığını belirten Düzgün, "Ülkemizde devasa boyutlara ulaşan market enflasyonuna karşı, yan yana veya üst üste açılışlar yerine bunun belirli kurallara göre yapılmasının neresi kötü? Bir tarafta 46 bini aşkın discount ve ulusal market, diğer tarafta 5 bin 500'ü aşkın yerel market bulunuyor. 5 ve altı mağaza sayılarını da düşündüğümüzde market enflasyonunun vahameti açıkça ortada. Büyük şehirlerden bölgelere, bölgelerden ilçelere, ilçelerden köylere kadar rekabet gücünü yitiren yerel zincirler, yayımlanan raporlara göre rekabette kan kaybetmeye devam edecek. Sadece 5 yılda 20 bin mağaza açan discount ve ulusal zincirlerin mağaza sayısının 2029 yılında 55 bini aşacağı belirtiliyor. Rekabet gücünü kaybedecek olan yerel zincirlerin bir kısmı ya kepenk kapatacak ya da market birleşmeleri hızlanacak. Birçoğu 3 kuşaktır hizmet verdiği sektördeki tekelleşme yönü nedeniyle yenik düşecek, yaptığı işi bırakacak. Peki burada kim başarısız ilan edilecek? Onca kepenk kapanırken discountlar, ulusallar sevinecek mi? Bu kuralsız gidişatın tek kaybedeni gıda sektörünün sigortası olan yerel zincirler olmayacak. Önlem alınmazsa yerel zincirlerle birlikte, yerli üreticiler ve tüm ekosistem kaybedecek" dedi.