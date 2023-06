Logo Yazılım ve Decathlon Türkiye, hayata geçirdiği Perakende Dönüşüm projesini Perakende Günleri’nde sektör temsilcileriyle paylaştı.İSTANBUL (İGFA)- Logo Yazılım ve Decathlon Türkiye, hayata geçirdiği Perakende Dönüşüm projesini Perakende Günleri’nde sektör temsilcileriyle paylaştı. Proje kapsamında Decathlon mağazalarındaki tüm iş süreçleri bulutta birleştirilirken, sunulan hız ve esneklik müşteri memnuniyetini artırıyor.

Sektör profesyonellerinin bir araya geldiği Perakende Günleri’nde Logo Yazılım ve Decathlon Türkiye, Perakende Dönüşüm projesini katılımcılarla paylaştı. Projenin tüm aşamalarının ve getirdiği faydaların aktarıldığı panelde; Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Arslan Arslan, Decathlon Türkiye CTO’su Egemen Onan ve Logo Diva RETAIL Direktörü Kutadgu Arslan konuşmacı olarak yer aldı.

Logo Yazılım, global spor ekipmanları markası Decathlon’un mağazalarındaki kasa, self checkout kasa, mobil kasa ve pazaryeri satışları gibi perakende satış alanlarındaki tüm iş süreçlerini bulutta birleştiriyor. Proje, Decathlon'un ilgili tüm sistemleriyle gerçek zamanlı olarak entegre ve uyumlu çalışıyor.

Logo Yazılım’ın Türkiye’de bir ilk olan ve devrim yaratan Logo Diva RETAIL Bulut Mobil Satış Uygulaması sayesinde, Decathlon mağazalarındaki kasa satış işlemleri sabit kasalardan bağımsız hale geldi. Uygulama, gelişmiş özellikleriyle bulut üzerinden birçok farklı sürecin gerçek zamanlı yönetilmesini sağlayarak Decathlon müşterilerine hayat kolaylaştırıcı bir deneyim sunuyor. Uygulama, Mobil Kasa ve Self Checkout ile alışverişi sabit kasalardan bağımsız hale getirerek sunduğu hız ve esneklikle birlikte müşteri memnuniyeti sağlıyor. Uygulama kasada bekleme süresinde yüzde 50, self checkout özelliği ile kaçan satışta da yüzde 70 azalma sağlıyor ve mağaza ziyaretlerinde 1.3 kat artış olmasına imkan veriyor. Ayrıca, gelişmiş kampanya platformu sayesinde tüm satış kanallarında müşteriye özel kampanya ve avantajları geliştirilebiliyor.

BULUT TABANLI PLATFORM

Decathlon Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliğinin başarı hikâyesine dönüştüğünü ifade eden Logo Perakende Çözümleri Genel Müdürü Arslan Arslan, “Teknolojik gelişmeler, her alanda olduğu gibi perakende sektöründe de müşteri talep ve davranışlarında değişimi beraberinde getiriyor. Dijital dönüşüm bu noktada şirketlerin iş süreçlerini optimize ederek, daha az kaynakla daha verimli işler yapılabilmesine olanak veriyor. Perakende markaları mağazalarında müşterilerine farklı deneyimler yaşatacak dijital çözümler talep ederken, Logo Yazılım olarak bulut tabanlı bir platform sunmamız avantaj sağlıyor. Geliştirdiğimiz Self Checkout bulut servisimiz ve Logo Diva RETAIL’in bulut gücünü taşıyan Mobil Satış Uygulaması, Decathlon gibi büyük metrekareli mağazalarda hızlı ve kullanışlı bir alışveriş deneyimini mümkün kılıyor. Yoğun dönemlerde kasa önündeki beklemeler, kasa bankosuna ilave kasa donanımları almaya gerek kalmadan, mobil olarak hızlı ve kolayca yönetilebiliyor. Ayrıca Logo Diva RETAIL’in yeni kampanya platformu sayesinde, tüm kanallarda müşteriyi tanıyıp özel kampanyalar oluşturulabiliyor” ifadelerini kullandı.

KATMA DEĞERLİ ZAMAN

Sektördeki yeni teknolojik trendleri ve uygulamaları takip ederek, hem dijital hem de fiziksel ortamda müşterileriyle buluşturduklarını ifade eden Decathlon Türkiye CTO’su Egemen Onan, “Müşterilerimize mağazadaki alışverişlerinde benzersiz bir deneyim sağlarken, spor tutkusuna sahip takım arkadaşlarımıza da müşterimizle katma değerli zaman geçirmeleri için daha fazla imkân sağlamayı hedefliyoruz. 2013 yılından bu yana RFID teknolojisini tedarik zincirimizin tüm aşamalarına entegre ederek, üretimden satışa ve satış sonrasına kadar kullanan Türkiye’deki ilk firma olduk. Operasyonlarımızda daha yenilikçi ve bulut tabanlı bir yazılıma geçmeyi planladığımızda yolumuz Logo Yazılım ile kesişti. Tüm ödeme sistemlerimizi Logo Diva RETAIL uygulamasına taşırken, bugün mağazalarımızda yer alan Self Checkout Kasa ve Mobil Kasa çözümlerinin temellerini attık. Mobil Kasa teknolojisi, Decathlon’un tüm dünyadaki operasyonlarında yalnızca Fransa ve Türkiye’de kullanılıyor. Türkiye’de 42 mağazamızın 25 tanesine Self Checkout Kasa çözümlerini entegre ederken, bu mağazalarda kasaların ortalama dörtte biri Self Kasa olarak çalışıyor. 2023 yılı sonuna kadar tüm mağazalarımızda bu teknolojiyi yaygınlaştıracağız ve ilerleyen süreçte hedefimiz tüm kasalarımızı self kasa konseptine çevirmek olacak” dedi.

Tüm kanallarda müşteriye özel kampanya avantajı

Kasa satış işlemini gerek mağazada gerekse de mağaza dışında, müşterinin bulunduğu yerde tamamlamayı sağlayan Logo Diva RETAIL Mobil Satış Uygulaması, Türkiye’nin önde gelen mobil ödeme platformlarıyla birlikte çalışabiliyor. Bu sayede müşterilere kasa donanımına ve POS cihazına bağlı kalmadan hızlı bir satın alma deneyimi sunulabiliyor. Uyumlu mobil cihazlardaki Soft POS platformu aracılığıyla; temassız kredi kartları, TR Karekod ve mobil cüzdanlar ile ödeme alma imkânı sağlıyor. Ayrıca Android POS ile Soft Pos'a ek olarak, çipli ve swipe edilebilen kredi kartlarıyla da ödeme alınabiliyor.

Logo Yazılım’ın, perakende markalarının farklı kanallarda (fiziksel mağaza, e-ticaret sitesi, mobil uygulama, sosyal medya vb.) müşterilerine birleşik bir deneyim sunmaları için geliştirdiği Logo Diva RETAIL’in yeni kampanya platformunu da, Decathlon Türkiye’nin iş süreçlerine dahil edildi. Bu platformla birlikte Decathlon Türkiye, müşterisini tanıyıp özel kampanya ve avantajlar geliştirebiliyor.