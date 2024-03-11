Ocak ayında Ticaret Satış Hacmi yıllık bazda yüzde 0,4 azalırken, perakende satış hacmi yıllık yüzde 13,3 artış gösterdi.ANKARA (İGFA) - TÜİK, 2024 yılının ilk ayına ilişkin Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 azaldı.

Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,9 düştü.

Söz konusu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,6 artış kaydetti.

Ticaret satış hacmi Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalırken, aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 6,3 azalış gösterdi. Bu dönemde perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 yükseldi.