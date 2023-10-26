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Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim'de bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,5 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 oranında azalarak 113,9 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,9 oranında artarak 89,1 değerini aldı.

Ekim ayına ilişkin Güven Endeksleri verilerine göre hizmet sektörü yüzde 0,5, inşaat sektörü yüzde 0,09 artış gösterirken, perakende ticaret sektöründe yüzde 3,3 azalma yaşandı. ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ne ilişkin Ekim ayı verilerini açıkladı.

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