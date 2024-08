Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Perseid Meteor Yağmuru Gözlem Şöleni, bu yıl 11 Ağustos Pazar günü düzenlenecek.KAYSERİ (İGFA) - Yılın her dönemi çeşitli etkinliklerle Kayserilileri buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Erciyes’te yaz dönemi etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği ve gökyüzü meraklılarından yoğun ilgi gören Perseid Meteor Yağmuru gözlem şöleni etkinliğini bu yıl da büyük bir katılımla gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. ve Kayseri Bilim Merkezi ile TÜBİTAK iş birliğinde gerçekleştirilecek ve yılın en büyüleyici doğa olayına şahitlik etme şansı sunacak etkinlikte gökyüzü tutkunları yine Erciyes’te buluşacak.

Kayseri'nin en yüksek noktası olan Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da, 2 bin 650 metrede, ışık kirliliğinden uzakta gerçekleşecek etkinlik, gökyüzünü keşfetmek isteyen meraklıları buluşturacak. Tüm vatandaşların katılımına açık olan etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor.

Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen gök taşı veya meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi 11 Ağustos’u 12 Ağustos’a bağlayan gece en yoğun döneme ulaşacak. Bilim insanlarınca saatte 100 kadar gök taşı görülmesi beklenen gecede, meteorların dünyaya giriş hızlarının saniyede 66 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Erciyes’ten de izlenecek olan bu görsel şölen katılımcılara unutulmaz bir deneyim yaşatacak. Ayrıca uzman astronomlar, gökyüzü meraklılarına gezegen, takımyıldız konularında bilgilendirmeler yaparak katılımcılara teleskoplar ile daha yakından gözlem yapma imkânı sunacak.

11 Ağustos Pazar akşamı Erciyes’te gerçekleşecek perseid meteor yağmuru etkinliğine katılacak olan misafirlerin dağ havasına karşı beraberinde mont, bere, polar gibi koruyucu ekipmanları yanlarında bulundurmaları tavsiye ediliyor.

Saat 19.00’da başlayacak olan etkinlik 23.00’e kadar devam edecek. Teleferikler ile etkinlik alanına saat 22.00’ye kadar çıkılabilecek.