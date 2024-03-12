Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında BUSKİ ve ilçe belediyelerinde görevli personele, ‘5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ eğitimi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı, Belediye Meclis Salonu’nda yapıldı. Mali Hizmetler Uzmanı Selvi Seymen tarafından uygulamada yaşanan aksaklıkların ortadan kaldırılması konularında ve kanun hakkında bilgi verildi.

Seymen yaptığı sunumda, kamu kaynağı kullanımının genel esasları, stratejik plan, bütçe, performans programı, faaliyet raporları, iç kontrol, iç denetim ve dış denetim konularına değindi. Program soru cevap bölümüyle sona ererken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından son bir ayda üçüncü kez ilçe belediyelerine yönelik eğitim programı düzenlenmiş oldu.